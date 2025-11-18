Возрастное ограничение 18+
Уголовное дело возбудили после посещения «рехаба» Анны Хоботовой под Екатеринбургом
Фото предоставлено Валерием Горелых
Верхнепышминский следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) после посещения «рехаба» Анны Хоботовой под Екатеринбургом. О подозреваемых или обвиняемых по делу пока ничего не сообщается.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что в трёхэтажном коттедже находилось 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых, по данным полиции, привезли туда их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей.
Однако, со слов подростков, по отношению к ним использовались не гуманные и жестокие методы воспитания, сообщили в областной прокуратуре. Ведомство намерено дать свою оценку ситуации.
По словам Горелых, до окончания начавшегося разбирательства сотрудники полиции планируют поместить детей в один из ближайших детских центров.
Силовики пришли в частный реабилитационный центр («рехаб») Анны Хоботовой в посёлке Исеть под Екатеринбургом (административно относится к Верхней Пышме) после резонансного случая в Подмосковье – по сообщениям СМИ, на прошлой неделе скорая Истринского района приехала по вызову в частный реабилитационный центр Анны Хоботовой в подмосковном Дедовске. Оттуда вынесли 16-летнего подростка без сознания, «всего в пролежнях, гематомах, с ожогами и следами связывания на руках и ногах»; в реанимации у него диагностировали сепсис и отказ почек, сейчас он в гипогликемической коме. После этого СКР пресёк работу филиала центра Хоботовой в Дедовске, где, как установило следствие, не менее 24 подростков насильно удерживали под видом лечения от зависимостей.
В Подмосковье СК возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, незаконное лишение свободы несовершеннолетних, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После этого начались визиты силовиков в «рехабы» Анны Хоботовой по всей стране.
В материале «Вечерней Москвы» опубликовали свидетельства подростков о голоде, побоях, домогательствах и том, что один из воспитанников месяцами был в полубессознательном состоянии, а затем впал в кому.
Частная сеть закрытых (просто так на свободу из них выйти было нельзя) центров для «трудных подростков» была создана Анной Хоботовой для борьбы с зависимостями (нарко-, алко-, игровой и другими). Центра официально позиционировались как психологическая альтернатива наркодиспансерам.
Сама Анна Хоботова — из Ростова-на-Дону, её юрлицо изначально регистрировалось в этом городе. В прошлом году Российская газета публиковала большой материал о деятельности Хоботовой, где отмечалось, что она ранее состояла в Общественном совете МВД и ГУФСИН по Ростовской области.
Центр в посёлке Исеть был единственным «рехабом» Анны Хоботовой за пределами Московского региона и Юга России.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что в трёхэтажном коттедже находилось 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых, по данным полиции, привезли туда их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей.
«При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но предстоит ещё более тщательный осмотр медиками»,
– сказал Горелых.
Однако, со слов подростков, по отношению к ним использовались не гуманные и жестокие методы воспитания, сообщили в областной прокуратуре. Ведомство намерено дать свою оценку ситуации.
По словам Горелых, до окончания начавшегося разбирательства сотрудники полиции планируют поместить детей в один из ближайших детских центров.
Силовики пришли в частный реабилитационный центр («рехаб») Анны Хоботовой в посёлке Исеть под Екатеринбургом (административно относится к Верхней Пышме) после резонансного случая в Подмосковье – по сообщениям СМИ, на прошлой неделе скорая Истринского района приехала по вызову в частный реабилитационный центр Анны Хоботовой в подмосковном Дедовске. Оттуда вынесли 16-летнего подростка без сознания, «всего в пролежнях, гематомах, с ожогами и следами связывания на руках и ногах»; в реанимации у него диагностировали сепсис и отказ почек, сейчас он в гипогликемической коме. После этого СКР пресёк работу филиала центра Хоботовой в Дедовске, где, как установило следствие, не менее 24 подростков насильно удерживали под видом лечения от зависимостей.
В Подмосковье СК возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, незаконное лишение свободы несовершеннолетних, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После этого начались визиты силовиков в «рехабы» Анны Хоботовой по всей стране.
В материале «Вечерней Москвы» опубликовали свидетельства подростков о голоде, побоях, домогательствах и том, что один из воспитанников месяцами был в полубессознательном состоянии, а затем впал в кому.
Частная сеть закрытых (просто так на свободу из них выйти было нельзя) центров для «трудных подростков» была создана Анной Хоботовой для борьбы с зависимостями (нарко-, алко-, игровой и другими). Центра официально позиционировались как психологическая альтернатива наркодиспансерам.
Сама Анна Хоботова — из Ростова-на-Дону, её юрлицо изначально регистрировалось в этом городе. В прошлом году Российская газета публиковала большой материал о деятельности Хоботовой, где отмечалось, что она ранее состояла в Общественном совете МВД и ГУФСИН по Ростовской области.
Центр в посёлке Исеть был единственным «рехабом» Анны Хоботовой за пределами Московского региона и Юга России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После взятия неадекватом женщины в заложники в Первоуральске возбудили уголовное дело
18 ноября 2025
18 ноября 2025
В Сухом Логу сотрудник полиции застрелил алабая
20 ноября 2025
20 ноября 2025