По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске вынесли приговор по резонансному делу о вымогательстве. Виновными признаны двое екатеринбуржцы.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, их признали виновными по части 4 статьи 229 УК РФ (вымогательство наркотиков в особо крупном размере с угрозами организованной группой) и по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере организованной группой).
Напомним, 14 октября 2023 года потерпевший на сутки сдал квартиру незнакомцу. На следующий день его в квартире уже не было, но оставались его вещи – владелец квартиры нашёл там пакетики с наркотиками. О запрещённых вещества хозяин сообщил в полицию, после чего ему стали поступать угрозы. Сначала мужчине присылали сообщения (их авторы не установлены) на телефон с требованием вернуть наркотики и заплатить пять миллионов рублей, угрожая навредить ему и его близким. Затем два дня подряд к нему приходили неизвестные (их личности также не установили), которые разбили окно и закинули в его квартиру две дымовые шашки с запиской с угрозами.
Далее, согласно материалам дела, в истории появляются ныне осуждённые екатеринбуржцы, которых наняли (организатора установить не удалось), чтобы они продолжали запугивать потерпевшего. Так, в период с 15 октября по 14 ноября 2023 года, они запенили дверь в квартиру и испортили стены в подъезде надписями, а также подбросили отрубленную голову свиньи с воткнутым в её голову ножом, которым прибили к ней фотографию мужчины. При этом фигуранты перепутали дом, подбросив голову свиньи в соседний.
Первоуральский городской суд приговорил одного из виновных к 16 годам лишения свободы, а второго – к 16 годам 20 дням лишения свободы. Отбывать своё наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
Сообщается, что материалы в отношении неустановленных лиц выделены в отдельные производства. Мероприятие для возрастной категории 18+
