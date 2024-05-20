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В Первоуральске рассмотрят резонансное дело о вымогательстве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске прокуратура направила в суд резонансное уголовное дело о вымогательстве, где потерпевшего запугивали отрубленной головой свиньи, которую оставили в гробу рядом с соседним домом, вероятно, перепутав адрес.
По версии следствия, 14 октября 2023 года потерпевший сдал на сутки в аренду неустановленному лицу свою квартиру. На следующий день, когда он должен был принять квартиру обратно, съёмщика в квартире не было. При этом мужчина обнаружил множество мелких свёртков и пакетов с веществами, которые, как позже выяснила экспертиза, оказались запрещёнными. Их он отнёс в полицию.
После этого мужчине стали поступать сообщения от неизвестных, материалы в отношении которых были выделены в отдельное производство, с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 миллионов рублей. В противном случае вымогатели грозились навредить родным. С этого момента начались постоянные угрозы. Неизвестные, разбивая окна, закидывали в квартиру потерпевшего дымовые шашки и тяжёлые предметы с записками, которыми они старались запугать мужчину. Позже у соседнего дома местные жители заметили отрубленную голову свиньи, в которую был воткнут нож. Она лежала в похоронному гробу вместе с фотографией потерпевшего.
Пару раз группу мужчин, угрожавшим первоуральцу, видели соседи. В первый раз, когда те, закупившись краской и монтажной пеной, пытались попасть в подъезд. И во второй раз, когда они разбили стекло при повторной попытке исписать стены и залить пеной дверь потерпевшего. В обоих случаях они скрылись с места происшествия, побоявшись, что их запомнят жильцы дома.
Мужчин обвиняют в совершении преступлений по части 4 статьи 229УК РФ (вымогательство наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере). Уголовное дело уже направили в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 14 октября 2023 года потерпевший сдал на сутки в аренду неустановленному лицу свою квартиру. На следующий день, когда он должен был принять квартиру обратно, съёмщика в квартире не было. При этом мужчина обнаружил множество мелких свёртков и пакетов с веществами, которые, как позже выяснила экспертиза, оказались запрещёнными. Их он отнёс в полицию.
После этого мужчине стали поступать сообщения от неизвестных, материалы в отношении которых были выделены в отдельное производство, с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 миллионов рублей. В противном случае вымогатели грозились навредить родным. С этого момента начались постоянные угрозы. Неизвестные, разбивая окна, закидывали в квартиру потерпевшего дымовые шашки и тяжёлые предметы с записками, которыми они старались запугать мужчину. Позже у соседнего дома местные жители заметили отрубленную голову свиньи, в которую был воткнут нож. Она лежала в похоронному гробу вместе с фотографией потерпевшего.
Пару раз группу мужчин, угрожавшим первоуральцу, видели соседи. В первый раз, когда те, закупившись краской и монтажной пеной, пытались попасть в подъезд. И во второй раз, когда они разбили стекло при повторной попытке исписать стены и залить пеной дверь потерпевшего. В обоих случаях они скрылись с места происшествия, побоявшись, что их запомнят жильцы дома.
Мужчин обвиняют в совершении преступлений по части 4 статьи 229УК РФ (вымогательство наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере). Уголовное дело уже направили в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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