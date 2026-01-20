Возрастное ограничение 18+
Подростка, подозреваемого в убийстве жительницы Горноуральского, отправили в СИЗО
Фото: прокуратура Свердловской области
Пригородный районный суд постановил поместить под стражу 15-летнего подростка, подозревают в убийстве 47-летней жительницы посёлка Горноуральский.
Изначально для молодого человека избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но 14 января 2026 года он ушёл из дома. Его объявили в розыск, и вскоре нашли. Следствие ходатайствовало о помещении юноши под стражу. Суд это позицию поддержал и поместил обвиняемого в СИЗО до 6 марта 2026 года, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Подчеркивается, что подростка до сих пор обвиняют именно в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвинение в убийстве подростку ещё не предъявили несмотря на то, что потерпевшая скончалась в больнице. Ранее Следком сообщал, что обвинение предъявили.
Е1.ru пишет со ссылкой на родных подростка, что перед побегом из дома, юноша оставил записку для папы, в которой написал, что он не виноват. Её нашли только сегодня.
Е1.ru пишет со ссылкой на родных подростка, что перед побегом из дома, юноша оставил записку для папы, в которой написал, что он не виноват. Её нашли только сегодня.
«Папа, я не виноват. Я ничего не делал, за другого сидеть не буду, лучше умру»,
– цитирует её содержание издание.
