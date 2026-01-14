Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад по делу об убийстве жительницы Горноуральского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве 47-летней жительницы посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом.
В её убийстве подозревают 15-летнего подростка. Ему уже предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщает Следком.
По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», юноша давно держал жителей посёлка в страхе, и 6 января 2026 года он с ножом напал на одну из местных жительниц. Спустя пять дней после операции она скончалась в больнице.
Сообщается, что изначально суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но 14 января 2026 года он ушёл из дома, после чего его объявили в розыск. Ресурс пишет, что, пока его искали, он продолжал терроризировать жителей посёлка, угрожая им новым убийством. Местные жители утверждают, у подростка проблемы с психикой.
Сейчас молодой человек снова задержан. Мероприятие для возрастной категории 18+
В её убийстве подозревают 15-летнего подростка. Ему уже предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщает Следком.
По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», юноша давно держал жителей посёлка в страхе, и 6 января 2026 года он с ножом напал на одну из местных жительниц. Спустя пять дней после операции она скончалась в больнице.
Сообщается, что изначально суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но 14 января 2026 года он ушёл из дома, после чего его объявили в розыск. Ресурс пишет, что, пока его искали, он продолжал терроризировать жителей посёлка, угрожая им новым убийством. Местные жители утверждают, у подростка проблемы с психикой.
Сейчас молодой человек снова задержан. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Одному из подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге избрали меру пресечения
14 января 2026
14 января 2026
Глава СК России потребовал доклад по делу о нападении с химикатами на женщину в Екатеринбурге
18 января 2026
18 января 2026
В Екатеринбурге поместили в СИЗО подозреваемого в убийстве мужчины, найденного возле Шарташа
15 января 2026
15 января 2026