Возрастное ограничение 18+
Количество потерпевших в деле о мошенничестве в Нижнем Тагиле превысило 50 человек
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Количество потерпевших в деле о мошенничестве в Нижнем Тагиле, превысило 50 человек, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее были задержаны шесть человек – ранее не судимые жители региона в возрасте от 20 до 35 лет. По версии следствия, главный среди них (тот, кого определили как организатора) представлялся руководителем компании, якобы оказывавшей юридические услуги в сфере кредитования, и убеждал людей оформлять кредиты, а затем кредитные деньги передавать ему. Взамен он обещал выплатить 10% от суммы «вклада» и полностью закрыть долг перед банком.
Также по подозрению в мошенничестве был задержан ещё один человек.
Сообщается, что один из подозреваемых не признаёт вину, утверждая, что оказывал лишь «консультационные услуги». Вероятно, речь идёт о последнем задержанном. Напомним, ранее все фигуранты дела отрицали свою причастность к мошенничеству.
В полиции продолжают искать потерпевших от предполагаемой банды аферистов и просят тех, кто пострадал от их действий, обращаться в дежурную часть полиции или звонить по номеру «102». Фото всех подозреваемых МВД опубликовало тут. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ранее были задержаны шесть человек – ранее не судимые жители региона в возрасте от 20 до 35 лет. По версии следствия, главный среди них (тот, кого определили как организатора) представлялся руководителем компании, якобы оказывавшей юридические услуги в сфере кредитования, и убеждал людей оформлять кредиты, а затем кредитные деньги передавать ему. Взамен он обещал выплатить 10% от суммы «вклада» и полностью закрыть долг перед банком.
«На сегодняшний день установлено более 50 потерпевших, возраст которых составлял не более 25 лет, суммарный ущерб, причиненный им, достигает более 15 миллионов рублей»,
– рассказали в полиции.
Также по подозрению в мошенничестве был задержан ещё один человек.
Сообщается, что один из подозреваемых не признаёт вину, утверждая, что оказывал лишь «консультационные услуги». Вероятно, речь идёт о последнем задержанном. Напомним, ранее все фигуранты дела отрицали свою причастность к мошенничеству.
В полиции продолжают искать потерпевших от предполагаемой банды аферистов и просят тех, кто пострадал от их действий, обращаться в дежурную часть полиции или звонить по номеру «102». Фото всех подозреваемых МВД опубликовало тут. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области задержали трёх человек по подозрению в хищении электричества для добычи крипты
16 января 2026
16 января 2026
Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в хищении 2,3 миллиона рублей детских пособий
16 января 2026
16 января 2026