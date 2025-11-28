В Свердловской области задержали шестерых подозреваемых в мошенничествах на 10 миллионов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области задержаны шесть человек, сообщили в УМВД России по Свердловской области. По данным следствия, они причастны к серии мошенничеств, квалифицируемых по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору, мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Подозреваемые — жители региона в возрасте от 20 до 35 лет, ранее не судимые.Следствие установило, что предполагаемый организатор представлялся руководителем компании, которая якобы занималась юридическим сопровождением кредитов. Он убеждал граждан оформить кредит и передать ему полученные деньги, обещая выплачивать 10 процентов и полностью погасить долг перед банком. По информации полиции, число потерпевших превышает 35 человек, большинство из которых младше 25 лет. Суммарный ущерб составляет более 10 миллионов рублей, при этом отдельные суммы доходили до 1 миллиона.Вместе с предполагаемым организатором задержаны пятеро его пособников. По версии следствия, они участвовали в оформлении кредитов на своё имя и на имя доверчивых граждан, оставляя себе около 10 процентов от полученных средств. В отношении большинства фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Подозреваемые не признают вину и утверждают, что предоставляли только «консультационные услуги».Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и возможных дополнительных потерпевших. Полицейские просят граждан, которые могли пострадать от действий участников схемы, обратиться в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу улица Островского, 7, либо по телефону 102.