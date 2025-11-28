Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области задержали шестерых подозреваемых в мошенничествах на 10 миллионов

12.46 Суббота, 29 ноября 2025
Скриншот из видео: Патрульный участок
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области задержаны шесть человек, сообщили в УМВД России по Свердловской области. По данным следствия, они причастны к серии мошенничеств, квалифицируемых по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору, мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Подозреваемые — жители региона в возрасте от 20 до 35 лет, ранее не судимые.

Следствие установило, что предполагаемый организатор представлялся руководителем компании, которая якобы занималась юридическим сопровождением кредитов. Он убеждал граждан оформить кредит и передать ему полученные деньги, обещая выплачивать 10 процентов и полностью погасить долг перед банком. По информации полиции, число потерпевших превышает 35 человек, большинство из которых младше 25 лет. Суммарный ущерб составляет более 10 миллионов рублей, при этом отдельные суммы доходили до 1 миллиона.

Вместе с предполагаемым организатором задержаны пятеро его пособников. По версии следствия, они участвовали в оформлении кредитов на своё имя и на имя доверчивых граждан, оставляя себе около 10 процентов от полученных средств. В отношении большинства фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Подозреваемые не признают вину и утверждают, что предоставляли только «консультационные услуги».

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и возможных дополнительных потерпевших. Полицейские просят граждан, которые могли пострадать от действий участников схемы, обратиться в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу улица Островского, 7, либо по телефону 102.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге задержали курьершу мошенников в момент хищения у пенсионерки 900 тысяч рублей
28 ноября 2025
Просившей у любовника деньги на несуществующего ребёнка екатеринбурженке грозит пять лет колонии
27 ноября 2025
Дело экс-директора туринского МУП ЖКХ «Теплосеть» передано в суд
21 ноября 2025
Более 34 миллионов рублей взыскали с жителя Тугулымского района за незаконную рубку леса
27 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:37 На трассе Пермь — Екатеринбург перекроют движение из-за установки пешеходного перехода
13:48 СК проверяет условия, в которых дети добираются до школы в Свердловской области
12:46 В Свердловской области задержали шестерых подозреваемых в мошенничествах на 10 миллионов
11:44 В Нижнем Тагиле продолжают поиски двух детей, пропавших 28 ноября
10:59 В Свердловской области за сутки ликвидировали 17 пожаров, один человек погиб
21:37 Под Нижним Тагилом в ДТП погиб человек
21:09 Главу петрокаменской администрации оштрафовали за плохие дороги
20:51 Суд в Екатеринбурге признал законным отказ ресторана обслуживать клиента без автомобиля
20:33 Один из самых трогательных фильмов Дэвида Линча покажут в Ельцин-центре
19:08 У екатеринбуржцев спросили об их отношении к застройке берега реки Патрушихи
18:49 «Судебную» выставку предлагает посетить Музей истории Екатеринбурга
17:35 О гололедице в выходные предупреждают в Свердловской области
17:28 Гаринскую администрацию обязали заключить контракт на отлов бездомных собак
16:09 За дрифт у екатеринбургского ТЦ наказали жителя Артёмовского
14:08 Екатеринбуржцу провели 12 операций после падения с четвёртого этажа
13:54 Более двух тысяч тонн удобрений экспортировали из Свердловской области в Китай
12:41 С начала года в Свердловскую область привезли 719 тонн экзотических фруктов
12:23 Председателя совета директоров «Корпорации СТС» не отпустили из СИЗО
12:12 В Екатеринбурге задержали курьершу мошенников в момент хищения у пенсионерки 900 тысяч рублей
11:51 Резко затормозивший водитель автобуса в Каменске-Уральском «отправил» двух пассажирок в больницу
10:54 В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке приняли за умершую
10:14 Зарплаты в сельском хозяйстве выросли на фоне роста спроса на кадры
10:10 Экс-начальницу верхнепышминского отделения почты признали виновной в присвоении лотерейных билетов
09:43 С начала года в Свердловской области выдворили более 1400 иностранцев
09:22 «Авито Недвижимость» зафиксировала рост заявок и одобрений ипотеки в октябре
09:20 «Антитеррор Урал» предупреждает о фейке про прекращение выплат участникам боевых действий
Все новости Свердловской области
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
Все новости России и мира
14:37 На трассе Пермь — Екатеринбург перекроют движение из-за установки пешеходного перехода
13:48 СК проверяет условия, в которых дети добираются до школы в Свердловской области
12:46 В Свердловской области задержали шестерых подозреваемых в мошенничествах на 10 миллионов
11:44 В Нижнем Тагиле продолжают поиски двух детей, пропавших 28 ноября
10:59 В Свердловской области за сутки ликвидировали 17 пожаров, один человек погиб
21:37 Под Нижним Тагилом в ДТП погиб человек
21:09 Главу петрокаменской администрации оштрафовали за плохие дороги
20:51 Суд в Екатеринбурге признал законным отказ ресторана обслуживать клиента без автомобиля
20:33 Один из самых трогательных фильмов Дэвида Линча покажут в Ельцин-центре
19:08 У екатеринбуржцев спросили об их отношении к застройке берега реки Патрушихи
18:49 «Судебную» выставку предлагает посетить Музей истории Екатеринбурга
17:35 О гололедице в выходные предупреждают в Свердловской области
17:28 Гаринскую администрацию обязали заключить контракт на отлов бездомных собак
16:09 За дрифт у екатеринбургского ТЦ наказали жителя Артёмовского
14:08 Екатеринбуржцу провели 12 операций после падения с четвёртого этажа
13:54 Более двух тысяч тонн удобрений экспортировали из Свердловской области в Китай
12:41 С начала года в Свердловскую область привезли 719 тонн экзотических фруктов
12:23 Председателя совета директоров «Корпорации СТС» не отпустили из СИЗО
12:12 В Екатеринбурге задержали курьершу мошенников в момент хищения у пенсионерки 900 тысяч рублей
11:51 Резко затормозивший водитель автобуса в Каменске-Уральском «отправил» двух пассажирок в больницу
10:54 В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке приняли за умершую
10:14 Зарплаты в сельском хозяйстве выросли на фоне роста спроса на кадры
10:10 Экс-начальницу верхнепышминского отделения почты признали виновной в присвоении лотерейных билетов
09:43 С начала года в Свердловской области выдворили более 1400 иностранцев
09:22 «Авито Недвижимость» зафиксировала рост заявок и одобрений ипотеки в октябре
09:20 «Антитеррор Урал» предупреждает о фейке про прекращение выплат участникам боевых действий
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK