Прокуратура проверяет информацию об избиении школьницы толпой в Екатеринбурге

– сказали в прокуратуре.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также действиям органов и учреждений системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,