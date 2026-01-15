Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проверяет информацию об избиении школьницы толпой в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сообщений в СМИ о избиении 15-летней школьницы толпой во дворе дома на улице Татищева в Екатеринбурге прокуратура организовала проверку.
Ранее сообщалось, что девушку обманом заставили выйти из дома на улицу и завели за трансформаторную подстанцию, где на неё напали.
По данным официального телеграм-канала прокуратуры Свердловской области, в результате девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
Сейчас ведомство намерено дать оценку ситуации.
Ранее сообщалось, что девушку обманом заставили выйти из дома на улицу и завели за трансформаторную подстанцию, где на неё напали.
По данным официального телеграм-канала прокуратуры Свердловской области, в результате девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
Сейчас ведомство намерено дать оценку ситуации.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также действиям органов и учреждений системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,
– сказали в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Подростки толпой избили школьницу в уральской столице
15 января 2026
15 января 2026
СМИ сообщают о задержании троих подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге
13 января 2026
13 января 2026