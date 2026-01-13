Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге нашли труп мужчины с пакетом на голове
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в понедельник, 12 января, вечером в Екатеринбурге недалеко от озера Шарташ нашли труп мужчины с пакетом на голове.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», личность мужчины уже остановили. По предварительным данным, его задушили пакетом. Сообщается, что полицейские уже ищут тех, кто может быть причастен к убийству.
Официально инцидент ещё не комментировали.
