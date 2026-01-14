Возрастное ограничение 18+
Ещё двоих подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге отправили в СИЗО
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Ещё двоим подозреваемым в изнасиловании 15-летней школьницы в Екатеринбурге избрали меру пресечения.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Ленинский районный суд также поместил в СИЗО Эльнура Гаана и Николая Силова. Обоим вменяют пункт «а» части 3 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору». По решению суда они будут оставаться под стражей по 11 марта 2026 года. Ранее меру пресечения избрали Эдуарду Шафикову.
Постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
