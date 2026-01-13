Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают о задержании троих подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге

11.43 Вторник, 13 января 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы задержали трёх молодых людей.

По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», девочку изнасиловали в ночь на 11 января. Она сбежала из дома, после чего злоупотребила спиртным. В таком состоянии её встретил мужчина, который предложил снять жильё для неё. Школьница согласилась, и мужчина привёл её в квартиру, где сначала оставил девушку одну, а затем вернулся к ней с двумя друзьями. Далее, как сообщается, они изнасиловали, воспользовавшись её опьянением.

Издание пишет, что сначала был задержан 23-летний безработный житель Уралмаша, который дал признательные показания и выдал своих друзей – молодых людей 25 и 26 лет. По некоторым данным, у них есть судимости по статье 158 УК РФ, у 26-летнего подозреваемого также судимость по статье 228 УК РФ.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
