Душившего детей учителя игры на балалайке из Екатеринбурга поместили в СИЗО
Сначала ему вменили вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность, но затем переквалифицировали обвинение на попытку убийств
Фото: скриншот видео из соцсетей Артёма Ваганова
33-летний Артём Ваганов работал преподавателем игры на балалайке, руководил балалаечным ансамблем «Обертон». Своих учеников он приглашал домой и «испытывал их дыхание», надевая на голову пакет и перекрывая доступ воздуха. Знакомые детей утверждают, что учитель за такие «проверки» предлагал подросткам от 20 до 60 тысяч рублей.
Один из школьников записал видео, на котором Ваганов душил его друга, оно было опубликовано 19 ноября в канале «Свет-Екатеринбург». В тот же день Ваганова задержали, а сегодня Ленинский суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения — поместив в СИЗО до 19 января 2026 года.
Изначально сообщалось о возбуждении дела по статье в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (151.2 УК), однако в итоге статью переквалифицировали на 105 УК с использованием статьи 30 УК (покушение на убийство двух и более лиц).
Сам Ваганов отверг обвинения в попытке убийств.
При этом одну из своих страниц в соцсетях Ваганов назвал именем Анатолия Сливко — советского маньяка, убившего как минимум семь своих воспитанников — детей в возрасте от 11 до 15 лет.
В екатеринбургской школе №17, что расположена на Белинского, 123, сказали изданию Е1, что Ваганов уже уволился из учреждения по собственному желанию. На сайте школы на момент публикации новости сохранилась информация о Ваганове как о преподавателе из сектора дополнительного образования: там указано, что в 2011 году он получил среднее профессиональное образование в Свердловском колледже искусств и культуры, получив квалификацию «преподаватель, руководитель творческого коллектива», а в 2015 году высшее — в Челябинской государственной академии культуры и искусств по специальности «Социокультурная деятельность». Стаж работы Артёма Ваганова в профессиональной сфере, согласно информации на сайте школы — 12 лет.
Со слов родителей, которые приводят СМИ, учитель всегда был «немного отрешённым», но никто не мог подумать, что он занимается подобным. Соседи тоже считали его странным.
Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
