Душившего детей учителя игры на балалайке из Екатеринбурга поместили в СИЗО Сначала ему вменили вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность, но затем переквалифицировали обвинение на попытку убийств

15.34 Пятница, 21 ноября 2025