Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

«Мы понятие диаспоры упразднили, так как это понятие исчерпало себя. На посту я планирую заниматься воспитанием молодежи, ведь им никто не объяснял, что такое хорошо, и что такое плохо. Будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства. Деятельность Шахина Шыхлински на посту главы диаспоры была полностью провалена, она не была посвящена ни бизнесу, ни культуре. Все преференции он клал себе в карман»,