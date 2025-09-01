Возрастное ограничение 18+

Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке

12.50 Понедельник, 1 сентября 2025
Фото: ФПБК / YouTube.com/@_fpbk
В Екатеринбурге появился новый лидер азербайджанской общины, который сразу заявил, что упраздняет понятие «диаспора». Об этом сообщают городские СМИ. Как утверждает издание Е1 со ссылкой на свой источник, Видади Мустафаева «избрали на роль лидера старейшины и авторитетные представители разных групп азербайджанцев».

Одним из первых заявлений Мустафаева стало то, что он упраздняет понятие диаспоры.

«Мы понятие диаспоры упразднили, так как это понятие исчерпало себя. На посту я планирую заниматься воспитанием молодежи, ведь им никто не объяснял, что такое хорошо, и что такое плохо. Будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства. Деятельность Шахина Шыхлински на посту главы диаспоры была полностью провалена, она не была посвящена ни бизнесу, ни культуре. Все преференции он клал себе в карман»,

сказал он изданию 66.ru.


Мустафаев в последние годы представлялся главой «Центра культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала», однако в ЕГРЮЛ такой организации не зарегистрировано. Согласно данным из реестра юрлиц, Мустафаев сейчас является председателем правления «Международного потребительского кооператива по развитию экономических и социальных программ для пайщиков "Атлас"», а также соучредителем АНО «Хоккейный клуб "Темп"», свердловской региональной общественной организации «Спортивная школа "Возрождение"» и «Фонда поддержки спортивных и культурно-массовых мероприятий "Возрождение"».

Последняя организация в марте этого года была признана банкротом по иску министерства экономики Свердловской области (перед этим МУГИСО взыскало с неё через суд долги за несколько лет по аренде бывшего здания Штаба 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады на Блюхера, 5а — историко-культурного памятника в стиле конструктивизма), а в феврале этого года банкротом был признан и сам Мустафаев.

В декабре прошлого года против Видади Мустафаева было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве), другими двумя фигурантами дела стали депутат гордумы Среднеуральска и бывший мэр этого города Андрей Зашляпин (взяткодатель), а также сотрудник УФСБ по Свердловской области (получатель взятки). Однако в Екатеринбургский гарнизонный военный суд дело было передано с обвинительным заключением только в отношении депутата и сотрудника ФСБ, в отношении же Мустафаева уголовное преследование было прекращено — как сообщалось в СМИ, по причине того, что он самостоятельно сообщил силовикам о готовящемся преступлении.

У Видади Мустафаева в последние годы был конфликт с лидером азербайджанской диаспоры на Урале Шахином Шыхлински, сопровождавшийся обоюдными публичными обвинениями — Шыхлински в разговоре с ЕАН называл Мустафаева «самозванцем» и «болтуном» родом из Армении, и утверждал, что он не знает ни одного слова по-азербайджански, а выдаёт себя за главу диаспоры. Впрочем, согласно данным портала «Федресурс», Мустафаев родился в 1982 году в Свердловске. Сейчас Шыхлински, являющийся председателем свердловской региональной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», находится в СИЗО-1 Екатеринбурга по постановлению Басманного суда Москвы, в СИЗО находится и его сын Мутвалы, занимающий должность зампредседателя указанной организации.

Видади Мустафаев также представляется как глава отделения федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) по УрФО. Лидером этой организации является Виталий Бородин, известный своими запретительными инициативами и доносами на известных личностей. В прошлом году ФПБК выпускал фильм «Бандитский Екатеринбург-2024» про строительство комплекса апартаментов «Созвездие Феникс» (он же «Бажов House») на Бажова, 166, сопровождавшееся рейдерскими захватами и похищением людей. Видади Мустафаев, согласно его заявлениям, является одним из инвесторов проекта и объектом угроз.

Напомним, в июне этого года в Екатеринбурге прошли массовые обыски и допросы представителей азербайджанской общины города по делам о насильственных преступлениях в 2001—2011 годах. В ходе оперативных мероприятий умерли двое азербайджанцев, что стало поводом для серьёзного обострения отношений между Россией и Азербайджаном.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
