Просившей у любовника деньги на несуществующего ребёнка екатеринбурженке грозит пять лет колонии
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокурор запросил для 25-летней жительницы Екатеринбурга, которая врала своему любовнику о родившемся от него ребёнке и требовала от него деньги, пять лет лишения свободы. Её обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с июня 2023 по июль 2024 года девушка врала о беременности и рождении ребёнка, чтобы выпрашивать деньги на оплату медицинских услуг для поддержания здоровья и улучшения жилищных условий. Для достоверности она отправляла «отцу» фотографии неизвестного малыша, которые скачала на телефон.
Однако в какой-то момент обман вскрылся. Общая сумма ущерба составила более 23,4 миллиона рублей, сообщили в ведомстве.
«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
