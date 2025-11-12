Возрастное ограничение 18+

Суд оставил бизнесмена Боброва в СИЗО ещё на три месяца

16.08 Четверг, 13 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения для бизнесмена Алексея Боброва.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд продлил ему содержание под стражей до 15 февраля 2026 года включительно. Вчера суд также продлил меру пресечения председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Чёрных.

Напомним, Боброва обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он и другие обвиняемые, включая Чёрных, похитили более полумиллиарда рублей субсидий, перечисленных «Объединённой теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). По версии следствия, средства шли не на целевые расходы, а на погашение долгов коммерческой структуры.

В октябре Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов Алексея Боброва и Артёма Бикова в пользу государства, национализировав 2,2 миллиарда акций, в том числе пакеты «Облкоммунэнерго».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
