Суд определит судьбу «положенца» Марселя Гасанова 20 ноября
Фото: Свердловский областной суд
Сегодня в Свердловском областном суде завершились прения сторон по уголовному делу Марселя Гасанова, которого, как считает следствие, в преступном мире назначили «смотрящим» за регионом.
Помимо этого, напомним, «положенца» обвиняют в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей (ч. 2 ст. 321 УК РФ). По версии следствия, в сентябре 2024 года Марселя Гасанова назначили «смотрящим», доверив ему контроль за преступной кассой, а также пропаганду воровских «ценностей». Кроме того, он должен был заниматься разрешением конфликтов в преступной среде.
Ранее прокурор запросил для него 15 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 20 ноября, сообщили в Облсуде.
«В своём последнем слове Гасанов полностью отрицал свою вину в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 УК РФ – "Занятие высшего положения в преступной иерархии"»,
– сообщили в пресс-службе суда.
