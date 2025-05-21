Возрастное ограничение 18+
Прокуратура утвердила обвинительное заключению по делу «смотрящего» за Свердловской областью
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Марселя Гасанова, которого в криминальной среде прозвали «смотрящим».
По версии следствия, «смотрящим» за областью Гасанова назначили в сентябре 2024 года лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии и носящими криминальный титул так называемых «воров в законе».
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, назначенный «смотрящим» контролировал преступную кассу, координировал её своевременное пополнение, в том числе лично и за счёт денежных средств, полученных в результате осуществления преступной деятельности. Помимо этого, он вёл пропаганду уголовно-воровских традиций на территории региона, контролировал соблюдение «воровским» правил и применял санкции к тем, кто их нарушал, а также решал конфликты и спорные ситуации, возникавшие в уголовно-преступной среде.
Изначально ему вменяли только одну статью – 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), однако позже к уголовному делу добавили новые эпизоды, предусмотренными статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и частью 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей).
Всё из-за того, что в марте 2025 года Марсель Гасанов оскорбил сотрудника СИЗО. Также, как рассказали в прокуратуре, он неоднократно высказал в адрес должностного лица угрозы применения насилия. Напомним, под стражу его отправил Ленинский районный суд в феврале 2025 года.
Рассматривать дело «смотрящего» будут в Свердловском областном суде.
По версии следствия, «смотрящим» за областью Гасанова назначили в сентябре 2024 года лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии и носящими криминальный титул так называемых «воров в законе».
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, назначенный «смотрящим» контролировал преступную кассу, координировал её своевременное пополнение, в том числе лично и за счёт денежных средств, полученных в результате осуществления преступной деятельности. Помимо этого, он вёл пропаганду уголовно-воровских традиций на территории региона, контролировал соблюдение «воровским» правил и применял санкции к тем, кто их нарушал, а также решал конфликты и спорные ситуации, возникавшие в уголовно-преступной среде.
Изначально ему вменяли только одну статью – 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), однако позже к уголовному делу добавили новые эпизоды, предусмотренными статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и частью 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей).
Всё из-за того, что в марте 2025 года Марсель Гасанов оскорбил сотрудника СИЗО. Также, как рассказали в прокуратуре, он неоднократно высказал в адрес должностного лица угрозы применения насилия. Напомним, под стражу его отправил Ленинский районный суд в феврале 2025 года.
Рассматривать дело «смотрящего» будут в Свердловском областном суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге адвоката обвиняют в попытке вернуть деньги за билет с помощью поддельной справки
21 мая 2025
21 мая 2025
Екатеринбуржец приговорён к 5,5 годам за организацию грабежа с участием несовершеннолетнего
21 мая 2025
21 мая 2025