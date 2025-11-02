Возрастное ограничение 18+
Прокурор запросил для Марселя Гасанова 15 лет лишения свободы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для Марселя Гасанова, которого, по версии следствия, назначили «смотрящим» за Свердловской областью в преступном мире, запросили 15 лет лишения свободы.
Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить ему 15 лет с отбыванием первых трёх в тюрьме, а последующих – в колонии особого режима. Также прокурор запросил для него штраф в размере 1 миллиона рублей и последующее ограничение свободы на 1,6 года.
Напомним, следствие считает, что Гасанов, имея криминальный опыт и влияние в Свердловской области, занимался контролем преступной кассы и следил за соблюдением «воровских» правил, выбирая наказания для тех, кто нарушил их.
Гасанову вменяют три статьи УК РФ: 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), 319 (публичное оскорбление представителя власти) и 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей).
