СМИ: рассмотрение апелляции Вероники Наумовой отложили
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Рассмотрение апелляции по делу Вероники Наумовой и племянника её супруга Даниила Егольникова, осуждённых за гибель шестилетнего Далера Бобиева, находившегося под опекой семьи Наумовых, отложили.
Как сообщает Е1.ru со ссылкой на свой источник, опекунше и её племяннику назначили новых адвокатов, в связи с чем заседание перенесли на 24 ноября. Также в суде ждут дополнений к апелляционной жалобе.
Напомним, Далер погиб вечером 2 декабря 2022 года от утопления в ванной. Однако о его смерти стало известно лишь в июне 2023 года, когда его тело нашли в гараже недалеко от дома, где Наумова жила с родными и подопечными детьми.
28 июля 2025 года Свердловский областной суд признал опекуншу виновной в 61 преступлении и назначил Наумовой 24 года лишения свободы с последующим двухлетним ограничением свободы, а Егольникову, признанному причастным к побоям, – пять лет колонии. Осенью приговор обжаловали.
