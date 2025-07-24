В Екатеринбурге вынесли приговор убийце шестилетнего Далера Бобиева

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд огласил решение по делу Вероники Наумовой, обвинённой в убийстве своего приёмного ребёнка. Женщину приговорили к 24 годам колонии общего режима и двум годам ограничения свободы после освобождения. Соучастник преступлений Даниил Егольников получил пять лет заключения, а ранее, в рамках отдельного производства, условный срок получила бывшая заведующая детским садом Анна Гилева.По данным следствия, Наумова получила право опеки над мальчиком в 2019 году, когда ребёнку исполнилось два года. Следствие установило, что на протяжении трёх лет женщина подвергала ребёнка насилию, ограничивала его контакты со сверстниками, запрещала прогулки и лишила возможности посещать детский сад.Вечером 2 декабря 2022 года, как установил суд, Наумова связала ребёнку ноги клейкой лентой, избила его и удерживала под водой в ванне, что привело к смерти от утопления. Тело она спрятала в спортивной сумке и оставила в арендованном гараже, продолжая при этом полгода получать социальные выплаты на погибшего ребёнка.К побоям был причастен племянник мужа Наумовой — Даниил Егольников. Суд признал его виновным и назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.Ранее по этому же делу рассматривались действия бывшей заведующей детским садом № 546 «Семицветик» Анны Гилевой. Её обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями: она знала о травмах ребёнка, но не уведомила органы опеки и полицию и отрицала наличие повреждений. Кроме того, не отреагировала на длительное отсутствие ребёнка в детсаду. В феврале 2025 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил ей два года принудительных работ с удержанием части зарплаты и запретом занимать руководящие должности, но позже наказание было смягчено и заменено на условное.Ранее был осуждён и муж Наумовой — Александр Наумов, которому назначили пять лет колонии за истязание ребёнка.Вероника Наумова признана виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти, истязаниях, незаконном лишении свободы, вовлечении несовершеннолетнего в преступления, а также в мошенничестве и неисполнении обязанностей по воспитанию. По двум последним статьям она освобождена от наказания из‑за истечения сроков давности.Суд назначил Наумовой 24 года лишения свободы с последующим двухлетним ограничением свободы, Егольникову — пять лет колонии.