Осуждённая за гибель Далера опекунша Вероника Наумова обжаловала приговор
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Опекунша Вероника Наумова и племянник её супруга Даниил Егольников, осуждённые за гибель шестилетнего мальчика Далера Бобиева, вместе с защитой обжаловали приговор.
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области. Ещё раз рассматривать резонансное дело будут во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.
Напомним, Свердловский областной суд признал опекуншу виновной в 61 преступлении и назначил Наумовой 24 года лишения свободы с последующим двухлетним ограничением свободы, Егольникову – пять лет колонии.
Далер погиб вечером 2 декабря 2022 года от утопления в ванной. Однако о его смерти стало известно лишь в июне 2023 года, когда его тело нашли в гараже недалеко от дома, где Наумова жила со родными и опекаемыми детьми. Егольников признали причастным к побоям ребёнка.
