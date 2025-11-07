Возрастное ограничение 18+
Девять лет колонии за убийство двухмесячной дочери назначили матери из Камышловского района
Фото: Свердловский областной суд
В Свердловском областном суде вынесли приговор 20-летней Анастасии Яшенковой, которая не выдержала плача двухмесячной дочки и задушила её.
Как сообщили в пресс-службе Областного суда, Яшенкова признала, что малышка погибла от её рук, но продолжала утверждать, что не хотела убивать ребёнка. Суд признал её виновной в убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) и в качестве наказания назначил девушке 9 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован.
Напомним, изначально предполагалось, что девочка погибла от черепно-мозговой травмы после падения, но экспертиза показала, что малышка скончалась от асфиксии, когда её собственная мать закрыла руками ей нос и рот.
Как сообщили в пресс-службе Областного суда, Яшенкова признала, что малышка погибла от её рук, но продолжала утверждать, что не хотела убивать ребёнка. Суд признал её виновной в убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) и в качестве наказания назначил девушке 9 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован.
Напомним, изначально предполагалось, что девочка погибла от черепно-мозговой травмы после падения, но экспертиза показала, что малышка скончалась от асфиксии, когда её собственная мать закрыла руками ей нос и рот.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию