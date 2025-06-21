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В Камышловском районе мать подозревают в убийстве месячной дочери
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 25 июня, в Камышловском районе произошла трагедия: погибла месячная девочка. При осмотре тела малышки были обнаружены признаки насильственной смерти. В убийстве ребёнка подозревают её мать.
По данным Е1.ru, это случилось в Еланском гарнизоне. Женщина сообщила своему мужу – прапорщику одному из частей – о том, что произошло, а сама покинула военный городов, уехав в неизвестном направлении. По некоторым данным, матери 20 лет.
Следователи предполагают, что молодая мать разозлилась на дочку из-за того, что она плакала, и с силой бросила её на диван – малышка получила черепно-мозговую травму и умерла на месте.
В свердловском СК сообщили, что женщину уже задержали. Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, также подтвердил сведения.
Он также добавил, что женщина, прежде чем сбежать, написала супругу СМС, в котором попрощалась с ним. Отец погибшей малышки же сейчас находится в состоянии шока.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «в» часть 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего.
Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад.
По данным Е1.ru, это случилось в Еланском гарнизоне. Женщина сообщила своему мужу – прапорщику одному из частей – о том, что произошло, а сама покинула военный городов, уехав в неизвестном направлении. По некоторым данным, матери 20 лет.
Следователи предполагают, что молодая мать разозлилась на дочку из-за того, что она плакала, и с силой бросила её на диван – малышка получила черепно-мозговую травму и умерла на месте.
В свердловском СК сообщили, что женщину уже задержали. Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, также подтвердил сведения.
«Сотрудники полиции из подразделения ДПС ОВД Пышминского района задержали ее на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Сейчас она доставлена в дежурную часть полиции и в ближайшее время будет передана нашим коллегам из СК России для официального допроса»,
– сказал Горелых.
Он также добавил, что женщина, прежде чем сбежать, написала супругу СМС, в котором попрощалась с ним. Отец погибшей малышки же сейчас находится в состоянии шока.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «в» часть 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего.
Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад.
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