В Камышловском районе мать подозревают в убийстве месячной дочери

– сказал Горелых.

«Сотрудники полиции из подразделения ДПС ОВД Пышминского района задержали ее на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Сейчас она доставлена в дежурную часть полиции и в ближайшее время будет передана нашим коллегам из СК России для официального допроса»,