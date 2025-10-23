Возрастное ограничение 18+

Дело об убийстве двухмесячной девочки её матерью начали рассматривать в Свердловском областном суде

Пятница, 24 октября 2025
Фото: Свердловский областной суд
В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела 20-летней Анастасии Яшенковой, которую обвиняют в убийстве двухмесячной дочери. Трагедия произошла в Камышловском районе.

Женщине вменяют пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетней.

Ранее сообщалось, что девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Следователи предполагали, что молодая мать с силой бросила ребёнка на диван, когда разозлилась. Сейчас в материалах дела указано, что девочка погибла от асфиксии.

«По версии следствия, Яшенкова не выдержала крика и плача своей малолетней дочери и решила её убить. Женщина закрыла ей нос и рот»,

рассказали в объединённой пресс-службе судов области.


Свою вину подсудимая признала частично. Она признаёт, что девочка погибла по её вине, но утверждает, что не хотела убить дочь.

Юлия Медведева
