Дело об убийстве двухмесячной девочки её матерью начали рассматривать в Свердловском областном суде
В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела 20-летней Анастасии Яшенковой, которую обвиняют в убийстве двухмесячной дочери. Трагедия произошла в Камышловском районе.
Женщине вменяют пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетней.
Ранее сообщалось, что девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Следователи предполагали, что молодая мать с силой бросила ребёнка на диван, когда разозлилась. Сейчас в материалах дела указано, что девочка погибла от асфиксии.
Свою вину подсудимая признала частично. Она признаёт, что девочка погибла по её вине, но утверждает, что не хотела убить дочь.
«По версии следствия, Яшенкова не выдержала крика и плача своей малолетней дочери и решила её убить. Женщина закрыла ей нос и рот»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов области.
