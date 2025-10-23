Возрастное ограничение 18+

Осуждённому за взятку экс-начальник ГИБДД Ивделя отказали в замене наказания

16.54 Четверг, 30 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Осуждённый за получение взятки в размере 120 тысяч рублей бывший начальник ГИБДД Ивделя Максим Анисимков обжаловал решение суда, но безуспешно.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, он просил заменить неотбытую часть наказания на более мягкое, но судья Свердловского областного суда оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Напомним, Анисимков был задержан весной 2023 года за взятку от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на нарушение ПДД клиентами. В ноябре 2024 года Ивдельский городской суд в качестве наказания назначил ему 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
