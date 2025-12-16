Три человека пострадали в ДТП с грузовиком под Первоуральском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП 21 декабря, на 320-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, под Первоуральском, где столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Volkswagen. В аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.По предварительным данным, водитель грузовика не учёл погодные условия и не сумел вовремя затормозить перед стоящим в пробке легковым автомобилем.В результате аварии пострадали жители Первоуральска – 44-летняя женщина, находившаяся за рулём Volkswagen, и её дети: 17-летняя девочка и 6-летний мальчик. С места ДТП их увезли в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Водитель Volvo – 35-летний мужчина из Витебска – не пострадал. Известно, что он перевозил молочную продукцию из Москвы в Екатеринбург.