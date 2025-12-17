Возрастное ограничение 18+
В Кушве магазину запретили продавать сигареты из-за близости к детскому саду
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве магазину на улице Союзной запретили продавать сигареты из-за того, что рядом находится детский сад.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора заметили, что в магазине, находящемся менее чем в 100 м от детского сада, продаются сигареты. По закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…», это запрещено, в связи с чем ведомство направило предостережение.
Магазин пообещал прекратить продажи, но при повторной проверке сигареты всё ещё продавались. Роспотребнадзор обратился в суд, тот установил факт нарушения и удовлетворил иск, обязав точку прекратить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Решение пока не вступило в силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора заметили, что в магазине, находящемся менее чем в 100 м от детского сада, продаются сигареты. По закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…», это запрещено, в связи с чем ведомство направило предостережение.
Магазин пообещал прекратить продажи, но при повторной проверке сигареты всё ещё продавались. Роспотребнадзор обратился в суд, тот установил факт нарушения и удовлетворил иск, обязав точку прекратить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Решение пока не вступило в силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Облсуд изменил формулировку прекращения полномочий главы Режевского округа Карташова
19 декабря 2025
19 декабря 2025
Почти 37 тысяч жителей Свердловской области запретили проводить сделки с недвижимостью без своего участия
19 декабря 2025
19 декабря 2025
Экс-сотрудника лесничества осудили за продажу данных клиентов
17 декабря 2025
17 декабря 2025