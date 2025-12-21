Возрастное ограничение 18+
Летевший из Дубая в Екатеринбург самолёт вынужденно сел в аэропорту Ашхабада
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолёт «Уральских авиалинии», следовавший рейсом U6-783 из Дубая в Екатеринбург, вынуждено сел в аэропорту Ашхабада.
Как сообщили в официальном телеграм-канале авиакомпании, командир воздушного суда заметил разницу в показаниях топлива и сразу принял решение посадить самолёт.
Для доставки пассажиров в столицу Урала в авиакомпании решили использовать резервный борт.
Ситуацию под свой контроль взяла Уральская транспортная прокуратура.
Как сообщили в официальном телеграм-канале авиакомпании, командир воздушного суда заметил разницу в показаниях топлива и сразу принял решение посадить самолёт.
«Для обеспечения безопасности полёта, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме»,
– говорится в сообщении «Уральских авиалинии».
Для доставки пассажиров в столицу Урала в авиакомпании решили использовать резервный борт.
Ситуацию под свой контроль взяла Уральская транспортная прокуратура.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пассажиры рейса Москва–Екатеринбург смогут встретить Новый год на высоте 10 тысяч метров
21 декабря 2025
21 декабря 2025
В Екатеринбурге придумали способ ловить «зайцев»
19 декабря 2025
19 декабря 2025
Адвоката Романа Качанова арестовали на два месяца
17 декабря 2025
17 декабря 2025