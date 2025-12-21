Возрастное ограничение 18+

Летевший из Дубая в Екатеринбург самолёт вынужденно сел в аэропорту Ашхабада

10.37 Вторник, 23 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолёт «Уральских авиалинии», следовавший рейсом U6-783 из Дубая в Екатеринбург, вынуждено сел в аэропорту Ашхабада.

Как сообщили в официальном телеграм-канале авиакомпании, командир воздушного суда заметил разницу в показаниях топлива и сразу принял решение посадить самолёт.

«Для обеспечения безопасности полёта, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме»,

– говорится в сообщении «Уральских авиалинии».


Для доставки пассажиров в столицу Урала в авиакомпании решили использовать резервный борт.

Ситуацию под свой контроль взяла Уральская транспортная прокуратура.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
12:30 По иску прокуратуры в 12 деревнях и сёлах Сухоложского района сделали противопожарные резервуары
12:26 В Верхней Пышме открыли «Медную ёлку»
11:24 Россельхознадзор «обнулил» декларации у семи продуктов питания в Екатеринбурге
11:01 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 55,8 тысячи случаев ОРВИ
10:37 Летевший из Дубая в Екатеринбург самолёт вынужденно сел в аэропорту Ашхабада
10:21 Свердловская прокуратура запустила «горячую линию» по вопросам защиты прав детей
10:02 Утром в Екатеринбурге на проспекте Ленина встали трамваи
09:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком под Первоуральском
21:03 В Екатеринбурге увековечили память тренера МЧС
20:39 Погубивший подростка в Белоярском водитель поживёт в колонии-поселении
19:55 Эпидемия вынудила Белинку перенести спектакль о сомневающихся монашках
19:43 Экс-преподаватель УрГУПС осужден за взятки и мошенничество
18:55 Екатеринбургские риэлторы — среди лидеров по зарплатам в России
18:23 Всю правду о «Щелкунчике» выложат в екатеринбургском баре
18:16 Жители Екатеринбурга проверяют продавцов на Авито перед покупкой
18:04 Автор идеи памятника Чебурашке в Екатеринбурге представил макет
17:31 В Екатеринбурге открыли обновлённую женскую консультацию ЦГКБ № 3
16:26 Книги Владислава Крапивина передали школьникам Иссык-Кульской области Киргизии
16:04 iPhone в Екатеринбурге подешевели более чем на 20% за год
15:36 В Верхней Пышме нарядили «ёлку настоящего борца»
13:27 Уральские офисные работники назвали опоздания офлайн и онлайн главным раздражителем на работе
12:39 Суд обязал расселить аварийный дом в Арти до конца следующего года
12:08 В Свердловской области ожидается похолодание и снег
11:34 В Верхней Пышме и Екатеринбурге начали тестировать первый в России междугородний беспилотный трамвай
10:33 Госдолг Свердловской области за месяц сократился почти на 4 млрд рублей
10:25 В Екатеринбурге около 30 пар пригласили на новогодний бал молодожёнов
