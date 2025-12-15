Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за неделю зарегистрировали 55,8 тысячи случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За прошлую неделю в Свердловской области выявили 55,8 тысячи новых случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 5%.
Большинство заболевших — дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство направило местным властям предложения по сдерживанию темпов распространения гриппа и ОРВИ.
Там также отметили, что «в целом ситуация по заболеваемости расценивается как стандартная и характерная для циркуляции данных видов возбудителей».
«Заместителю губернатора Свердловской области, региональным министрам здравоохранения, социальной политики, образования и молодёжной политики направлены предложения по усилению противоэпидемических режимов на подконтрольных объектах, в том числе по проведению дезинфекции, обеззараживания воздуха, усилению входных "фильтров", изменению режима работы персонала и прочее»,
– рассказали в управлении.
