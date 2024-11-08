В Ивделе за взяточничество отправили в колонию экс-начальника ГИБДД





– сообщили в ведомстве. «Ивдельский городской суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 2 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ивделе вынесли приговор бывшему начальнику местного отделения ГИБДД, которому вменяли взяточничество (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285УК РФ). Суд признал его виновным в получении взятки в размере 120 тысяч рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в апреле 2023 года осуждённый получил эти деньги за непривлечение юридического лица к административной ответственности. Ещё столько же он должен был получить позже, но был задержан при передаче средств. Также после служебной проверки его уволили из органов полиции.Приговор ещё не вступил в законную силу.