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В Ивделе за взяточничество отправили в колонию экс-начальника ГИБДД
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ивделе вынесли приговор бывшему начальнику местного отделения ГИБДД, которому вменяли взяточничество (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285УК РФ). Суд признал его виновным в получении взятки в размере 120 тысяч рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в апреле 2023 года осуждённый получил эти деньги за непривлечение юридического лица к административной ответственности. Ещё столько же он должен был получить позже, но был задержан при передаче средств. Также после служебной проверки его уволили из органов полиции.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в апреле 2023 года осуждённый получил эти деньги за непривлечение юридического лица к административной ответственности. Ещё столько же он должен был получить позже, но был задержан при передаче средств. Также после служебной проверки его уволили из органов полиции.
«Ивдельский городской суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 2 года»,
– сообщили в ведомстве.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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