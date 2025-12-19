Возрастное ограничение 18+
За долгие ответы оштрафовали главу Сосьвинского округа
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Главу Сосьвинского муниципального округа Марию Вихареву оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, житель округа направил Вихаревой пять обращений через ГИС ЖКХ (государственную систему жилищно-коммунального хозяйства) по различным вопросам, но получил ответы лишь спустя полтора месяца.
Ведомство зафиксировало нарушение и составило на Марию Вихареву протоколы по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по итогам рассмотрения которого глава округа получила штраф в размере 25 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, житель округа направил Вихаревой пять обращений через ГИС ЖКХ (государственную систему жилищно-коммунального хозяйства) по различным вопросам, но получил ответы лишь спустя полтора месяца.
«Все указанные обращения рассмотрены с превышением 30-дневного срока. Превышение сроков рассмотрения составило от 13 до 16 дней»,
– сообщили в прокуратуре.
Ведомство зафиксировало нарушение и составило на Марию Вихареву протоколы по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по итогам рассмотрения которого глава округа получила штраф в размере 25 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Облсуд изменил формулировку прекращения полномочий главы Режевского округа Карташова
19 декабря 2025
19 декабря 2025
Активиста из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ из-за стиха на плакате
17 декабря 2025
17 декабря 2025