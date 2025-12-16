Возрастное ограничение 18+
СК возбудил уголовное дело после падения ребёнка с горки в Михайловске
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения с горки восьмилетнего мальчика. Сообщается, что ребёнок получил серьёзную травму, квалифицированную как тяжкую. Несчастный случай произошёл в минувшую субботу, 20 декабря.
Известно, что у горки не было ограждения, которые требуют от подобных сооружений. По мнению следствия, оно могло предотвратить падение мальчика.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»,
– говорится в сообщении областного СКР.
