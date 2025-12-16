СК возбудил уголовное дело после падения ребёнка с горки в Михайловске





– говорится в сообщении областного СКР. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения с горки восьмилетнего мальчика. Сообщается, что ребёнок получил серьёзную травму, квалифицированную как тяжкую. Несчастный случай произошёл в минувшую субботу, 20 декабря.Известно, что у горки не было ограждения, которые требуют от подобных сооружений. По мнению следствия, оно могло предотвратить падение мальчика.