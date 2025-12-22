Аналитики сервиса Авито изучили спрос на автозапчасти в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Какие автозапчасти пользуются наибольшим спросом у екатеринбуржцев с наступлением холодов?». Таким вопросом задались аналитики сервиса Авито и изучили местный рынок деталей для машин.Исследование не только выявило самых популярных производителей, но и показало изменение цен.Чаще всего пользователи покупают новые детали от бренда «O.E.M.». На эту марку пришлось 4% продаж среди 250 представленных на платформе. Второе место заняли запчасти от «Sat» с долей в 3,5%. Замыкает тройку лидеров «Hyundai Motor Group», куда также входит «KIA», с результатом в 3%. Также по 3% продаж пришлось на детали «AHL» и «TOYOTA».Цены на некоторые новые запчасти в городе за месяц снизились. Наиболее заметно подешевели детали тормозной системы — на 12%. Их средняя стоимость теперь составляет около 5 000 рублей. Электрооборудование подешевело на 7%, а двигатели и их компоненты — на 6%. Средняя цена на новое электрооборудование составила 5 000 рублей. Двигатели и запчасти к ним в среднем покупали за 29 000 рублей. Снижение цен эксперты связывают с ростом числа предложений и продавцов на площадке.По словам директора бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» на платформе Авито Алексея Головина, большой объём предложения создаёт более конкурентные и прозрачные цены. Покупатели могут найти товар под любой бюджет и запрос.Стоит отметить, что Авито является самой посещаемой онлайн-платформой объявлений в мире. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 72 миллиона пользователей. На платформе размещено более 240 миллионов активных объявлений.