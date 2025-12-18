Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле рассмотрят дело о хищении 2,4 миллиона рублей на капремонт
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут рассматривать уголовное дело о хищении 2,4 миллиона со специального счёта, на котором хранились деньги на капитальный ремонт.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемые — супруги, жители Нижнего Тагила 1983 и 1985 годов рождения. Муж был директором ООО «УК Содружество», жена руководила ООО «Нейва».
Согласно материалам дела, будучи директором УК, обвиняемый подделал документы о выполнении «Нейвой» работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на Уральском проспекте, 56. На основании этого документа сотрудники банка перевели деньги со специального счёта, на котором аккумулировались 2,4 миллиона рублей, на счёт управляющей компании.
Обвиняемые свою вину не признали.
Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Согласно открытым данным, директором ООО «УК Содружество» с 2024 года является Владимир Севрюгин, а директором ООО «Нейва» с 2022 года – Анастасия Севрюгина.
