В Краснотурьинске водитель мусоровоза осуждён за смерть пенсионерки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Краснотурьинский городской суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Водитель мусоровоза признан виновным в гибели 89-летней женщины.Трагедия произошла в октябре 2025 года на контейнерной площадке. Водитель, подъезжая к мусорным бакам, двигался задним ходом. Он не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на пенсионерку. Потерпевшая в тот момент шла к той же площадке. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.Суд квалифицировал действия водителя мусоровоза как нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. Это часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года.Однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства. Преступление было совершено впервые и по неосторожности. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. В связи с этим реальный срок заменён на принудительные работы. Их продолжительность также составит один год и шесть месяцев. Из заработка осуждённого ежемесячно будут удерживать 10% в доход государства. Дополнительно суд лишил его права управления транспортом на два года.Оглашённый приговор ещё не вступил в законную силу. У сторон есть установленный законом срок для его обжалования.