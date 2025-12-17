Суд обязал цементный завод «Атомстройкомплекса» прекратить нелегальные выбросы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская природоохранная прокуратура добилась судебного решения против предприятия, нарушавшего экологическое законодательство. Проверка выявила, что ООО «Атомстройкомплекс Цемент» в посёлке Габиевский незаконно осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Компания эксплуатировала опасный объект I категории без необходимого специального разрешения.Выявив нарушения, областная природоохранная прокуратура внесла представление руководству компании. Должностное лицо предприятия было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 40 тысяч рублей. Однако в установленные сроки предприятие так и не получило требуемую разрешительную документацию.Согласно новым правилам, с 2025 года таким объектам требуется комплексное экологическое разрешение. Поскольку компания проигнорировала это требование, прокуратура обратилась в суд с иском, в котором требовала обязать завод подать заявку на получение разрешения. Альтернативой стала бы приостановка вредной деятельности.Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного органа. Решением суда на предприятие возложена обязанность направить правильно оформленную заявку. Ключевым условием стало указание суда о приостановке деятельности с 1 июля 2026 года в случае неполучения разрешения. Это касается всех работ, связанных с выбросами на промышленной площадке.Исполнение судебного акта взято на особый контроль природоохранной прокуратурой.