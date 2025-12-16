Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском вынесли приговор очередному курьеру мошенников
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
В Красногорском районном суде Каменска Уральского вынесли приговор 31-летнему мужчине, исполнявшему роль курьера для телефонных аферистов. Его признали виновным в пяти эпизодах мошенничества.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, введённые в заблуждение пожилые люди передавали ему от 100 до 300 тысяч рублей, которые он в дальнейшем переводил на указанные нанимателями счета.
Свою вину мужчина не признал, заявив, что он сам стал жертвой обмана, поскольку не знал о преступном характере работы, за которую взялся. Суд не принял эти доводы и признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ, назначив в качестве наказания 5 лет в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
«Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме»,
– сообщили в пресс-службе.
