Начальника ГИБДД Ивделя задержали за получение взятки





– добавили в МВД. «При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ивделе оперативники полиции из подразделения собственной безопасности совместно с региональным УФСБ задержали начальника подразделения ГИБДД. Он обвиняется в совершении коррупционного преступления.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, 35-летнему начальнику ГИБДД Ивделя предъявлено обвинение совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершённое с вымогательством взятки). Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что, по предварительной информации, обвиняемый получил взятку в размере 120 тысяч рублей от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на нарушение ПДД клиентами.