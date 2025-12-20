В Верхней Пышме открыли «Медную ёлку»

Фото предоставлено администрацией Верхней Пышмы

В Верхней Пышме начали готовиться к Новому году ещё в середине ноября, поэтому сейчас Медная столица готова к празднику, и ждёт гостей со всей России.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, в городе установили более 50 ёлок и протянули свыше 33 километров гирлянд: яркими фонариками украшены деревья вдоль Успенского проспекта, фасады зданий, площади и парки. Также возле здания мэрии и у ледовой арены имени Александра Козицына установили светящихся грифонов, а возле ДК «Металлург» появился олень с санями Деда Мороза.В Манинском парке новогодние торжества стартовали с открытием главной елки и игровой программы 20 декабря, а спустя два дня, 22 декабря, в парке на Успенском проспекте открылась «Медная ёлка» и ледовый городок «Русская народная ярмарка» с 19 ледовыми фигурами.Музейный комплекс также в скором времени присоединится к празднику. С 3 по 11 января там будут проходить выставки, экскурсии. Также 6 января в музее проведут тематические туры «Заря автомобилестроения», «На страже неба», лекцию «Жизнь в стиле джаз», пряничный мастер-класс и концерт камерного оркестра.В дворце культуры «Металлург» в праздничные дни будут проходить концерты, спектакли и хореографические шоу. Также 29 декабря в Манинском парке откроется каток, и 7 января пройдёт рождественский концерт.Присоединиться к празднику приглашают всех желающих из Свердловской области и других регионов России.Добираться до Верхней Пышмы предлагают через Екатеринбург трамваем № 333 от метро «Проспект Космонавтов», автобусами № 104, 106, 108, 111 или скоростным поездом «Орлан» от ж/д вокзала до музейного комплекса.