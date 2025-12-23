Возрастное ограничение 18+
По иску прокуратуры в 12 деревнях и сёлах Сухоложского района сделали противопожарные резервуары
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Сухоложского района через суд обязала местную администрацию установить противопожарные резервуары в деревнях и сёлах округа.
Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в 12 населённых пунктах отсутствовали источники наружного противопожарного водоснабжения, что могло привести к тяжёлым последствиям при ЧП. В связи с этим прокуратура подала иск к администрации с требованием установить резервуары с водой на случай пожаров.
Суд это требование удовлетворил, и в 2024 году резервуары появились в сёлах Курьи, Новопышминское, Талица, посёлке Алтынай и деревнях Боровки, Заимка, а в 2025 году – в сёлах Знаменское, Филатовское и деревнях Шата, Глядены, Брусяна, Мельничная.
