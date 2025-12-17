В Среднеуральске от холода погибают щенки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Новая волна по-настоящему зимних холодов надвигается на города Свердловской области. И это значит, что многие бродячие животные вновь окажутся в смертельной опасности.В Среднеуральске кто-то выкинул на территорию частных садов девятерых щенят. Родились они совсем недавно, не более, чем месяц назад. И сразу же столкнулись с суровым (а в этом году — и резко переменчивым) уральским климатом.Четверо щенят первой волны морозов не пережили. Когда местные жители набрели на эту стайку малышей, только пятеро щенков ещё шевелились и пищали. Теперь им срочно ищут постоянное жильё или хотя бы временный кров, где они могли бы спрятаться от надвигающихся морозов.Если вы готовы взять одного или нескольких малышей, звоните по номеру телефона +7 922 619 7010.