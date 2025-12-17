Возрастное ограничение 18+
В Среднеуральске от холода погибают щенки
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Новая волна по-настоящему зимних холодов надвигается на города Свердловской области. И это значит, что многие бродячие животные вновь окажутся в смертельной опасности.
В Среднеуральске кто-то выкинул на территорию частных садов девятерых щенят. Родились они совсем недавно, не более, чем месяц назад. И сразу же столкнулись с суровым (а в этом году — и резко переменчивым) уральским климатом.
Четверо щенят первой волны морозов не пережили. Когда местные жители набрели на эту стайку малышей, только пятеро щенков ещё шевелились и пищали. Теперь им срочно ищут постоянное жильё или хотя бы временный кров, где они могли бы спрятаться от надвигающихся морозов.
Если вы готовы взять одного или нескольких малышей, звоните по номеру телефона +7 922 619 7010.
В Среднеуральске кто-то выкинул на территорию частных садов девятерых щенят. Родились они совсем недавно, не более, чем месяц назад. И сразу же столкнулись с суровым (а в этом году — и резко переменчивым) уральским климатом.
Четверо щенят первой волны морозов не пережили. Когда местные жители набрели на эту стайку малышей, только пятеро щенков ещё шевелились и пищали. Теперь им срочно ищут постоянное жильё или хотя бы временный кров, где они могли бы спрятаться от надвигающихся морозов.
Если вы готовы взять одного или нескольких малышей, звоните по номеру телефона +7 922 619 7010.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
17 декабря 2025
17 декабря 2025
В Екатеринбурге двум собачкам и коту ищут постоянное жильё
15 декабря 2025
15 декабря 2025