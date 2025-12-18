Возрастное ограничение 18+
Утром в Екатеринбурге на проспекте Ленина встали трамваи
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Сегодня утром в Екатеринбурге на проспекте Ленина, в сторону корпусов УрФУ на улице Мира, встали трамваи.
Фотографии со столпотворением трамваев в районе Театра музыкальной комедии публиковали в «Инцидент Екатеринбург». По данным ресурса, в одном из вагонов нашли бесхозный предмет. Сообщается, что из-за него пришлось остановить движение и дожидаться полицию.
Официально эту информацию не комментировали.
К моменту публикации затруднений с движением трамваев на проспекте Ленина нет. Отметим, что мимо театра музыкальной комедии ходят трамваи № 2, 6, 13, 15, 16, 18.
