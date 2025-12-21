Возрастное ограничение 18+
Под Екатеринбургом столкнулись четыре автомобиля
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Екатеринбургом, на третьем километре трассы «Берёзовский – Новосвердловская ТЭЦ», столкнулись четыре автомобиля.
Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Одного из участников в настоящий момент осматривают медики, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
«На участке дороги в районе происшествия временно организована реверсивная схема движения, инспекторы ДПС регулируют поток»,
– предупреждают в управлении.
