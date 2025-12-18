Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор «обнулил» декларации у семи продуктов питания в Екатеринбурге
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора аннулировало семи деклараций у молочных и рыбных продуктов.
Как сообщили в ведомстве, поводом «обнулить» декларации у молочных продуктов стало отсутствие информации об условиях хранения и дате отбора образцов, а для изделий из рыбы – нарушения в процедурах обязательного подтверждения соответствия по схеме декларирования.
Информация уже учтена федеральной службой Росаккредитации.
