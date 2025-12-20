Возрастное ограничение 18+

Свердловская прокуратура запустила «горячую линию» по вопросам защиты прав детей

10.21 Вторник, 23 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Три дня прокуратура Свердловской области будет ждать звонки на «горячую линию» по вопросам, касающимся защиты прав несовершеннолетних.

Как пояснили в официальном телеграм-канале ведомства, с 23 по 25 декабря по номеру 8 (343) 376-82-61 можно напрямую сообщить о нарушениях в сфере защиты прав детей, в том числе по вопросам:
– образования, культуры, спорта и медицины;
– дорожной инфраструктуры;
– организации питания;
– доступности услуг;
– социальных выплат и пособий;
– алиментов;
– жилищных прав;
– помощи детям, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Принимать звонки будут с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кроме того, можно обратиться в прокуратуру, придя туда лично (Екатеринбург, улица Московская, 21), или направив обращения через интернет-приёмную на Едином портале прокуратуры РФ или на Госуслугах.

«По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия»,

– заверяют в ведомстве.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
