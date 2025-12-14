На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 79-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень зафиксировано тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения трёх автомобилей вблизи города Богданович погиб человек.Согласно информации от областной ГИБДД, смертельная авария произошла сегодня, 23 декабря, около 10.50 утра на территории Богдановичском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением, поскольку выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям. В результате машину вынесло на полосу встречного движения. Там она столкнулась с двумя автомобилями, двигавшимися во встречном направлении. Это были две «Лады» — одна «Largus», а другая «Vesta».В результате столкновения погиб 45-летний пассажир «ВАЗа». Не спас и ремень безопасности. Водитель — 54-летний житель Тавды — получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.За рулём «LADA Largus» находилась 60-летняя жительница Екатеринбурга. Её стаж вождения составляет 25 лет. Водитель «LADA Vesta» — 73-летний мужчина из Сухоложского района с 40-летним стажем. Оба водителя на момент ДТП были трезвы. Они серьёзно не пострадали.На месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Для восстановления движения был временно введён реверсивный режим — часть потока машин пустили по встречной полосе.