О декабристах и их образах в искусстве екатеринбуржцам расскажет известный профессор

Настоящим подарком к Новому году для всех уральцев, интересующихся историей и культурой, можно считать лекцию, посвящённую памяти декабристов и их образам в искусстве. Она состоится уже завтра, 24 декабря, в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ.Автор лекции «Декабристы и их время в изобразительном искусстве» — известный искусствовед, профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Анри Каптиков. Своё выступление о декабристах он подготовил к солидному юбилею важного для России исторического события — 200-летию со дня восстания на Сенатской площади. Пусть вооружённое выступление декабристов в 1825 году было подавлено, оно оказало огромное влияние на общественную мысль. Эхо тех событий отозвалось в дальнейшем развитии революционного движения.Культурное наследие декабристов не менее значимо. История их подвига и трагедии отразилась в русском искусстве. Живопись, графика и скульптура на протяжении двух веков обращались к этим образам. Именно художественному воплощению эпохи и будет посвящена лекция Анри Каптикова.Начало лекции запланировано на 17.30. Вход на неё бесплатный.