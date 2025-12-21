Возрастное ограничение 18+
Паслер поручил антитеррористической комиссии усилить безопасность в новогодние праздники
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне, 22 декабря, в Свердловской области состоялось заседание антитеррористической комиссии, в ходе которого глава региона Денис Паслер поручил усилить меры безопасности на новогодних праздниках.
По данным официального телеграм-канала областного правительства, в праздники за порядком будут следить более 3,5 тысячи силовиков.
«Один безусловный приоритет – охрана общественного порядка на новогодних елках и в местах проведения массовых мероприятий»,
– заявил Паслер.
