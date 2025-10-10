Возрастное ограничение 18+
Областной суд отказался смягчать меру пресечения для Олега Чемезова
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Свердловский областной суд оставил бывшего замгубернатора Олега Чемезова в СИЗО, отказав в просьбе смягчить меру пресечения.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, Адвокат Чемезова обжаловал постановление в суде вышестоящей инстанции, но безуспешно. Областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт – без изменения.
Напомним, Олега Чемезова поместили в СИЗО по ходатайству следователя. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Под домашним арестом остаётся его супруга – Ирина Чемезова. Её также обвиняют в мошенничестве.
