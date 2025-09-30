Возрастное ограничение 18+
Областной суд оставил Ирину Чемезову под домашним арестом
Фото: Свердловский областной суд
Областной суд отказал в изменении меры пресечения для председателя Союза женщин Свердловской области Ирины Чемезовой. Её обвиняют в двух эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ).
18 сентября 2025 года Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга своим решением поместил Чемезову под домашний арест. Защита обжаловала постановление, но Свердловский областной суд, рассматривавший материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменений, сообщили в объединённой пресс-службе судов области.
Она останется под домашним арестом до 1 ноября 2025 года включительно.
Напомним, Ирина Чемезова супруга бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова, которого также обвиняют в мошенничестве. Сейчас он находится в СИЗО.
Ранее у семьи Чемезовых проходили обыски – сообщалось, что по делу о грантах, выделенных департаментом туризма на строительство туристических комплексов.
